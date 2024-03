Heide bate Fonseca em batalha brasileira e é campeão em Assunção

Heide vibra com conquista no Paraguai (Foto: Paraguay Open/Omar Rasjido)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 09:39 • Assunção (PAR)

Em uma verdadeira batalha, onde os dois brasileiros deram o sangue em quadra, Gustavo Heide superou o compatriota João Fonseca e faturou o título do challenger de Assunção, no Paraguai, sua maior conquista na carreira e primeiro challenger, neste domingo (24).

O tenista de 22 anos derrotou o jovem de apenas 17 anos por 2 sets a 1, em duelo de 3h15min com parciais de 7/5, 6/7 (8/6) e 6/1 na lotada e barulhenta quadra central do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Heide vai subindo ao 174º posto no ranking mundial, seu melhor na carreira e pela primeira vez no top 200, enquanto Fonseca estará no top 300.

A batalha começou com Heide abrindo 4 a 1 e saque, mas Fonseca lutou e devolveu as duas quebras, igualando em 5 a 5. Após games longos, Heide conseguiu nova quebra e fechou por 7/5, com gesto bonito de João dando bola boa para o rival em saque marcado fora pela arbitragem.

➡️ Thiago Wild luta por 3h, mas leva virada do chileno Nicolas Jarry, em Miami

O segundo set teve Fonseca abrindo 4 a 1 após Heide se machucar em uma queda na quadra no começo da parcial e pedir atendimento. Heide recuperou um 3/5 abaixo e teve um match-point no tie-break. Fonseca salvou, com belo ponto na rede, e fechou para a alegria do público que estava mais a seu favor.

Os primeiros games do terceiro set definiram. Só o primeiro durou mais de 15 minutos. Heide quebrou a seguir, Fonseca perdeu energia e acabou sendo presa fácil. Heide caiu no chão vibrando com a sua maior conquista.