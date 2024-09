Hamilton minimiza ausência de Newey na Ferrari para F1 2025: ‘Apenas um indivíduo’

Hamilton será piloto da Ferrari em 2025 (Foto: CLAUDIA GRECO / POOL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/09/2024 - 17:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton realmente esperava ter a oportunidade de encontrar Adrian Newey quando desembarcasse em Maranello para vestir as cores da Ferrari a partir da temporada 2025 da Fórmula 1 — o que não vai acontecer, já que o projetista optou pela Aston Martin. Embora tenha admitido o desejo de trabalhar com o ‘Mago da Aerodinâmica’, o heptacampeão reforçou a ideia do coletivo e afirmou que fica mais animado em saber que há “um grupo de pessoas apaixonadas” na equipe italiana.

Logo após anunciar a saída da Red Bull, no início de maio, Newey despertou o interesse de muitos times do grid. A escuderia comandada por Frédéric Vasseur despontou como a grande favorita, mas o engenheiro de 65 anos ficou encantado com o projeto e com as instalações do time de Lawrence Stroll e, por isso, decidiu apertar a mão do proprietário e embarcar na aventura ao lado de Enrico Cardile, Andy Cowell, Dan Fallows, Bob Bell e outros nomes do corpo técnico.

Presente em Baku para a disputa do GP do Azerbaijão, Hamilton foi questionado sobre a decisão do britânico. “Acho que qualquer um quer trabalhar com Adrian. Teria sido bom, mas é apenas um indivíduo. O que mais me deixa entusiasmado é o fato de trabalhar com toda uma equipe de pessoas apaixonadas que não ganham um campeonato há muito tempo. É ótimo me juntar a eles e tentar fazer essa jornada juntos”, disse o #44 durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (12).

Deixando de lado o futuro na Ferrari, o companheiro de George Russell falou sobre o histórico recente da Mercedes e o que espera para a 17ª etapa do certame. “Viemos de dois resultados nada excepcionais nas últimas corridas. Estamos trabalhando muito para ainda ter um bom carro e acho que estamos tentando otimizá-lo”, continuou.

(Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

“Nunca fizemos um trabalho espetacular aqui no Azerbaijão, mas acho que estamos fazendo as perguntas certas. Tentaremos maximizar os treinos livres e esperamos ter um fim de semana melhor que os dois últimos. Analisaremos algumas das alterações que foram feitas nesses dois finais de semana, e também no que diz respeito às atualizações, para tentar entender qual é o caminho certo”, finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.