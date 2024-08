Hamilton faz reclamação inusitada sobre carro: ‘Sauna sem shorts’

Hamilton na chegada ao treino livre em Monza (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/08/2024 - 16:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do segundo treino livre do GP da Itália, realizado nesta sexta-feira (30), Lewis Hamilton saiu feliz com o desempenho da Mercedes na pista, mas profundamente incomodado com o calor dentro do cockpit. O inglês, que reclamou algumas vezes pelo rádio, comentou o desconforto em entrevista logo após o TL2 e comparou a sensação de estar dentro do carro a uma sauna.

- Estava ridiculamente quente no carro, não sei exatamente o motivo. Acho que pode ser alguma coisa com os radiadores, provavelmente havia algum vazamento de ar quente. Estava muito quente, foi como sentar em uma sauna sem usar shorts - disse.

Sobre o desempenho da Mercedes, porém, Hamilton saiu bastante positivo. Com o carro se comportando bem desde o início, a única preocupação do inglês foi com a granulação proporcionada pelo novo asfalto, que foi recapeado em Monza. Assim, alguns ajustes foram necessários entre TL1 e TL2.

- Foi um dia bom, as coisas em geral correram bem, obviamente o novo asfalto foi um pouco desafiador. Mas o carro esteve bem desde o início. No TL1, havia muita granulação, houve um sofrimento com os pneus. Mas fizemos algumas mudanças no intervalo, e o carro ficou melhor na segunda atividade - apontou.

Por fim, o britânico afirmou que o trabalho a ser feito no acerto do carro será fundamental para o fim de semana. A Mercedes já cometeu alguns equívocos na temporada ao configurar o monoposto, e Hamilton destacou a importância de não deixar isso se repetir na Itália.

- Ainda há trabalho a fazer em algumas áreas e nas jornadas longas para que possamos ir até o fim. Acho que esse é o desafio. O trabalho no simulador, lá na fábrica, será muito importante. E precisamos ser cuidadosos para não colocar o carro em uma situação ruim com o acerto, como já fizemos - finalizou Hamilton.