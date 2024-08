Lewis Hamilton durante o segundo treino livre do GP da Itália (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/08/2024 - 13:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O treino livre 2 do GP da Itália ajudou a mostrar que a briga entre McLaren, Mercedes e Ferrari promete ser equilibrada, sobretudo na disputa pela pole-position. E coube a Lewis Hamilton a melhor volta na sessão desta sexta-feira (30) ao virar 1min20s738, apenas 0s003 mais rápido que Lando Norris, da McLaren. Carlos Sainz colocou a Ferrari em terceiro.

Para se ter uma ideia do equilíbrio, de Hamilton, o líder, a Charles Leclerc, quinto colocado, a distância foi de apenas 0s154, e George Russell só não entrou na disputa porque passou quase a primeira metade da sessão nos boxes esperando reparos finais no carro para enfim participar do treino.

Os long runs também proporcionaram cenário parecido, com Oscar Piastri obtendo a melhor média por 0s2 comparado ao tempo do companheiro de equipe, Norris, que registrou o mesmo ritmo de Sainz. Já Hamilton ainda perdeu para Max Verstappen na simulação de corrida, surgindo apenas com o sexto melhor registro em long run.

Verstappen, aliás, ficou apenas com o 14º tempo, porém a volta foi feita com pneus médios. Ele ficou à frente do companheiro de equipe, Sergio Pérez, que andou de macios na pista italiana.

Piastri foi o quarto, com Leclerc, Russell, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Lance Stroll fechando o top-10.

E como foi o primeiro treino livre?

A primeira atividade de pista do GP da Itália, realizada nesta sexta-feira (30), terminou com Max Verstappen na liderança. O neerlandês cravou 1min21s676 e foi o mais rápido do TL1, colocando 0s228 sobre Charles Leclerc, porém ainda se trata de um resultado que traz mais perguntas do que respostas, uma vez que a Red Bull só apareceu forte nos cinco minutos finais da sessão. Lando Norris ficou em terceiro.