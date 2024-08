Hamilton diz que ‘chegaria próximo do pódio’ se estivesse no lugar de Russell em Zandvoort

Hamilton começou a corrida na 14º posição e terminou em oitavo no GP da Holanda (Foto: Patrick Post/ AFP)







Publicada em 26/08/2024 - 10:35 • Zandvoort (HOL)

Depois de ser punido por ter atrapalhado Sergio Pérez durante a classificação e perder três posições no grid de largada do GP da Holanda, realizado neste domingo (25), Lewis Hamilton precisou largar da 14ª colocação. O heptacampeão cruzou a linha de chegada em oitavo, mas afirmou estar “muito feliz” com o ritmo do W15 e garantiu que poderia ter conquistado mais em Zandvoort.

A Mercedes decidiu optar por uma estratégia diferente das demais equipes e calçou o carro do #44 com pneus macios para as primeiras voltas, o que ajudou o britânico a escalar o grid e esboçar uma recuperação no circuito neerlandês. No entanto, Hamilton não conseguiu superar os principais rivais da temporada 2024, os pilotos do top-4 — Red Bull, McLaren, Ferrari e as Flechas de Prata —, e precisou se contentar com a última vaga na lista dos oito melhores, atrás de George Russell.

De acordo com Lewis, se ele tivesse largado da mesma posição do colega de garagem — que saiu em quarto lugar —, teria provavelmente conseguido subir ao pódio com o bólido da equipe liderada por Toto Wolff.

— Eu estava muito mais feliz hoje. Estava avançando, progredindo, indo na direção certa, mas estava muito atrás, infelizmente — disse em entrevista à emissora Sky Sports.

— Se tivesse me classificado onde George estava, acho que teria terminado pelo menos no mesmo lugar, se não mais à frente. Acho que poderíamos ter chegado perto de um pódio — garantiu Hamilton.

— Não sei se éramos mais rápidos do que a Ferrari, mas havia elementos em nosso ritmo que eram fortes. O carro não estava tão bom em comparação com a última corrida, quando tínhamos muito mais ritmo — finalizou.

A Fórmula 1 volta já na semana que vem, entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro, com o GP da Itália, direto de Monza.