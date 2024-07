GP da Bélgica: onde assistir, horário e da corrida da Fórmula 1

GP da Bélgica é um dos mais tradicionais da Fórmula 1 (Foto: JOHN THYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 07:00 • Stavelot (BEL)

A Fórmula 1 realiza sua 14º corrida em Spa-Francorchamps, na Hungria, no domingo (28). Até agora Max Verstappen está assumindo a liderança do campeonato, com 265 pontos, seguido de Lando Norris com 189 e Charles Leclerc, 162. Parte da programação será de manhã, como de costume, com transmissão da Band e F1TV.

Conforme a tradição, a última corrida, que foi realizada na Hungria, teve um vencedor inédito: Oscar Piastri. Lando Norris, da McLaren — colega de equipe do neozelandês — e Lewis Hamilton, Mercedes, completaram o pódio húngaro.

A pista belga é um dos circuitos mais antigos da Fórmula 1. O Grande Prêmio é realizado há 74 anos, desde 1950, ano de fundação da categoria.

🏎️ HORÁRIOS DO GP DA HUNGRIA

Sexta-feira, 26 de julho

— Treino livre 1: 08h20 — Bandsports/F1TV

— Treino livre 2: 11h50 — Bandsports/F1TV

Sábado, 27 de julho

— Treino livre 3: 07h20 — Bandsports/F1TV

— Classificação: 10h30 — Band/Bandsports/F1TV

Domingo, 28 de julho

— Corrida: 9h30 — Band/F1TV