Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/06/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Após o término da temporada na NBA, Giannis Antetokounmpo agora vira as suas atenções para a Seleção da Grécia, que vai disputar o Pré-Olímpico de basquete. O astro está na convocação do técnico Vassilis Spanoulis, que aconteceu no último fim de semana.

O “Greek Freak”, como é conhecido, teve uma lesão antes dos playoffs e não conseguiu ajudar o Milwaukee Bucks a chegar as finais. Agora, totalmente recuperado, é a grande estrela do país europeu para garantir um lugar em Paris.

Na temporada regular da NBA, o jogador obteve números interessantes, com médias de 30,4 pontos, 11,5 rebotes e 6,5 assistências por jogo. Uma das melhores não só do Bucks, mas da liga como um todo.

O jogador vai atuar em casa. Uma das etapas do Pré-Olímpico de Basquete acontecem na cidade de Piraeus, na Grécia e apenas o campeão garante um lugar nas Olímpiadas de Paris. A Seleção Grega está ao lado de Egito e República Dominicana na primeira fase. Caso avance, terá pela frente Eslovênia, Nova Zelândia ou Croácia, que estão na outra chave. Os duelos acontecem de 2 a 7 de julho.

Por seu país, Giannis já esteve presente em duas Copas do Mundo, duas EuroBaskets e também no Pré-Olímpico do Rio de Janeiro, em 2016.

A Seleção Brasileira também está na disputa por um lugar nas Olímpiadas de Paris. A equipe do técnico Aleksandar Petrovic vai participar do Pré-Olímpico de Riga, na Letônia. Os jogos também acontecem entre 2 e 7 de julho.