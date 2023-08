O lutador foi bombardeado de perguntas pelos repórteres e o americano admitiu que tem interesse no confronto - já trocou farpas com o ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC inúmeras vezes - mas aproveitou para jogar o seu veneno para cima do rival. Justin usou a sua situação com a Agência Antidoping dos EUA, responsável pelo controle de substâncias na organização.