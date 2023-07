O lutador do UFC Conor McGregor comprou a 12ª unidade da linha de lanchas luxuosas da Lamborghini. A Lamborghini Tecnomar 63, foi adquirida pelo valor de US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões), mais as personalizações que custaram certa de US$ 500 mil (cerca de R$ 2 milhões). O atleta adquiriu o veículo em julho de 2021, e ficou com unidade 12 por conta de sua marca de whisky, "Proper 12".