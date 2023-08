Na final, Schimit veio em busca do ouro inédito e encarou o vencedor mundial de 2021, Mathias Casse, da Bélgica, que foi vice nas últimas edições. O histórico do brasileiro diante deste adversário era positivo, já que venceu o belga no Grand Slam de Antalya, em 2022. No entanto, a maior experiência do europeu prevaleceu, conquistou o ouro e Gabriel ficou com a prata.