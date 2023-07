A Fórmula 1 testará um novo formato de classificação neste final de semana em Budapeste, na Hungria. Em conjunto com a Pirelli, fornecedora de pneus da categoria, teremos uma qualificação com o seu formato habitual - Q1, Q2 e Q3 - mas sem estratégia no uso dos compostos. Sendo assim, todos serão obrigados a a usar o aro de borracha duro na primeira, médio na segunda e o macio na terceira fase.