Fora da NBA? Time da Europa considera a contratação de veterano

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/07/2024 - 13:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O destino de Patrick Beverley pode ser longe da NBA próxima temporada. Segundo informações do site “Sportrando”, o Hapoel Tel Aviv, de Israel, estaria considerando fazer uma proposta pelo jogador de 36 anos, que está na agencia livre após fim do contrato com o Milwaukee Bucks.

De acordo com a imprensa israelense, Beverley teria sido oferecido ao time da capital, que agora considera fazer uma proposta. Além disso, a página “Pat Bev Pod”, o podcast em que o atleta é um dos apresentadores, afirmou que o ex-Bucks analisa “contratos mínimos de veteranos na NBA e um contrato histórico na Europa”.

Na última temporada, em que passou por Bucks e Philadelphia 76ers, o jogador participou de 73 jogos, sendo apenas 13 como titular. Neste período, obteve médias de 6.2 pontos, 3.3 rebotes e 2.9 assistências. Beverley atuou, em média, por 20 minutos.

O jogador foi a segunda escolha do Los Angeles Lakers no draft de 2009. Ele, no entanto, não permaneceu na equipe e logo na sequência partiu para uma aventura no basquete europeu. No Velho Continente, o armador passou por Dnipro, da Ucrânia, Olympiakos, da Grécia, e Spartak St. Petersburg, da Rússia.

Foi em 2013 que começou a trajetória na NBA, pelo Houston Rockets. Patrick Beverley também passou por Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers e, por fim, Milwaukee Bucks.

Resta saber qual será a decisão do jogador, que pode permanecer na NBA com um contrato mínimo de veterano ou partir para Israel.