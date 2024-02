A expecativa é de casa lotada a favor do Rubro-Negro. Os ingressos para a decisão estão sendo vendidos desde quinta-feira (1) e custam entre R$ 15 (arquibancada - meia entrada) e R$ 150 (cadeira especial - inteira). Vale destacar que os ingressos estão sendo vendidos através do site oficial do Flamengo. A transmissão do confronto ficará por conta da TV Cultura e do SporTV.