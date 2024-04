Filipe Toledo critica WSL e diz: ‘Atletas precisam bater de frente’

Toledo é o atual campeão da WSL (Foto: Beatriz Ryder / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 14:20 • Madrid (ESP)

Filipe Toledo declarou para o site “ge”, nesta segunda-feira (22), sobre as polêmicas das notas dadas pela WSL aos brasileiros. Fora das competições, o surfista diz para os atletas “baterem de frente” com a entidade e não ter medo, já que fará bem para as próximas gerações.

— Acho que fiz a escolha certa de tirar um ano off, ficar tranquilo e tentar "resetar" um pouco a mente pra poder enfrentar essas situações. Óbvio que o surfe é subjetivo, a gente entende tudo isso, mas eu acho que essa troca entre atletas e entidade precisa ser ainda mais clara. De fora acaba sendo um pouco mais impactante do que quando você está lá dentro. Quando você está lá dentro é algo que pega mais dentro da gente. De fora você fica "Como isso? É assim todos esses anos?". Eu acho que é uma questão da WSL dar mais clareza para a gente e também dos atletas se posicionarem, baterem de frente, não terem medo porque vai fazer bem para o esporte e para as próximas gerações — disse.

A polêmica mais recente da WSL foi com Gabriel Medina. O surfista liderou a bateria até os minutos finais, quando Cole Houshmand pegou uma onda pequena que lhe rendeu 7.47, nota bem acima das melhores ondas surfadas por Gabriel na bateria (7.10 e 6.67). O americano venceu por 14.27 a 13.77 e avançou às oitavas.

Filipinho é finalista da categoria de esportes de ação do Prêmio Laureus, nesta segunda-feira, no Palácio Cibeles, na Espanha. Além dele, a skatista Rayssa Leal também está concorrendo na mesma premiação. A última vez que o Brasil levou o prêmio foi em 2016, com Daniel Dias.