Fernando Alonso anunciou, nesta segunda-feira (25) que vai leiloar o McLaren Elva que adquiriu em 2022. O carro é raro da marca, já que possui apenas 149 unidades no mundo. O bicampeão possui o número 114. O leilão será realizado em Bonhams, no dia 25 de novembro, em Yas Marina, Abu Dhabi, na véspera do último GP da Fórmula 1. O piloto estará presente no evento e entregará as chaves ao comprador.