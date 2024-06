Felipe Meligeni vai à final do quali e busca vaga em Wimbledon

Felipe Meligeni em Wimbledon (Foto: Divulgação)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 26/06/2024 - 12:24 • Londres (Inglaterra)

O Brasil pode ter mais um representante na chave de simples do Grand Slam de Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira (1). Felipe Meligeni, número 147 do mundo, se garantiu na final do qualificatório.

Nesta quarta-feira (26), o brasileiro derrotou o belga Joris De Loore, 191º colocado, por 7/6 (7/3) 6/4. O confronto teve durou 1h44min e, agora, Meligeni vai enfrentar o americano Maxime Cressy, 176º e que já foi o 31º do mundo. Este será a primeira vez que os dois atletas se enfrentarão.

Ano passado, Felipe ficou a uma vitória da chave perdendo em quatro sets na final do quali, diante do moldávio Radu Albot. Na sequência, furou o quali e passou uma rodada do US Open, este ano passou o quali de Roland Garros.

Para a disputa de Wimbledon, o Brasil já tem Thiago Wild, Thiago Monteiro na chave de simples do masculino. Além de Bia Haddad Maia no feminino.