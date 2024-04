Favoritos na frente! Veja como foi o segundo dia de playoffs da NBA

Jayson Tatum começa os playoffs com triplo-duplo (Foto: BRIAN BABINEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 01:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Quatro partidas dos playoffs da NBA foram disputadas neste domingo (21), o segundo dia da pós-temporada da liga norte-americana. Assim como no primeiro, todos os jogos foram vencidos pela equipe de melhor campanha durante a temporada regular. Veja abaixo os resultados.

Boston Celtics 114 x 94 Miami Heat

Time de melhor campanha da temporada, o Boston Celtics fez o dever de casa e abriu a série contra o Miami Heat com uma vitória segura. A equipe visitante tinha o desfalque do seu principal jogador, Jimmy Butler, e não conseguiu fazer frente aos Celtics. A franquia da Flórida já chegou ao último quarto perdendo por uma diferença quase irreversível de 32 pontos. O destaque do jogo foi Jayson Tatum, com um triplo-duplo (23 pontos, 10 assistências e 10 rebotes).

Los Angeles Clippers 109 x 97 Dallas Mavericks

Com um primeiro tempo avassalador, o Los Angeles Clippers saiu na frente na série contra os Mavericks. Mesmo sem Kawhii Leonard, a equipe contou com ótima atuação coletiva, liderada pelos 28 pontos de James Harden, para confirmar a vitória. Do lado de Dallas, Irving e Doncic somaram 64 pontos, que não foram suficientes para bater de frente com o time de L.A.

Milwaukee Bucks 109 x 94 Indiana Pacers

Mesmo sem o seu principal jogador, Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks confirmou o favoritismo e venceu os Pacers dentro de casa. A vitória veio graças ao primeiro tempo espetacular de Damian Lillard, com incríveis 35 pontos. O armador terminou a segunda etapa zerado, mas isso não foi um problema. O cestinha da partida foi Pascal Siakam, da franquia de Indiana, com 36 pontos.

Com um tempo fenomenal e outro apagado, Lillard foi o personagem do jogo (Foto: Stacy REVERE / AFP)

Oklahoma City Thunder 94 x 92 New Orleans Pelicans

Se os três primeiros jogos não tiveram tanta emoção, o último da noite teve de sobra. A partida foi apertada até o final, e os Pelicans chegaram a ter chance de passar à frente no estouro do cronômetro. Um dos três candidatos ao prêmio de MVP, Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do confronto, com 28 pontos. O canadense também concorre ao prêmio de "Clutch do ano" e mostrou mais uma vez por quê neste domingo, sendo responsável pelas cestas decisivas no momento em que OKC via New Orleans tomar a dianteira do placar.