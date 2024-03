Fabrizio Gallas: ‘Nadal com o fim mais próximo e a monetização’

Rafael Nadal chega à partida de exibição em Las Vegas (Foto: CHRIS UNGER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Rafael Nadal está fora de Indian Wells. A notícia caiu com uma bomba, no final da noite desta quarta-feira (6), principalmente após a boa exibição de domingo contra Carlos Alcaraz. A atualização é um indicativo de que os dois não jogaram na capacidade máxima competitiva.

Nadal não menciona especificamente sobre lesão, mas diz apenas que "não pode mentir para si mesmo". Segundo informações de David Ferrer, o espanhol sentiu uma contratura nas costas logo ao chegar à Indian Wells, ou seja, há mais de uma semana.

É quadril, é costas...os problemas físicos só aumentam, o espanhol não consegue jogar de forma competitiva e o indicativo é que o fim está cada vez mais próximo. As expectativas só baixam para o que ele pode fazer no saibro, que pode ser o seu "Last Dance" em Roland Garros e talvez nas Olimpíadas, no mesmo local.

Agora, ficam as dúvidas de onde ele poderá jogar no saibro, que é o seu habitat. Será que vai para Monte Carlo? Barcelona e Madri são destinos mais prováveis. E Roma, onde ganhou muito? Pelo que estamos vendo, vai precisar ser muito cuidadoso e seletivo.

APROVEITANDO PARA MONETIZAR

Nadal vem aproveitando o momento para monetizar o máximo que pode neste ano, que pode ser o último da sua carreira profissional no tênis.

O tenista faturou uma bagatela, em Las Vegas, com a exibição contra Alcaraz, tanto para esta partida quanto nos eventos paralelos. Foram US$ 150 mil por pessoa para aulas particulares, que ficaram lotadas. Ao todo, deve ter embolsado uns US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,8 milhões) ou até mais. Recentemente, o espanhol fechou virou embaixador da Federação Saudita, o que causou alguma polêmica.

Nadal é empresário, tem a maior academia do mundo hoje, então estender sua carreira, por mais que não tenha condições de jogar muitos torneios, ajuda nesse processo.

Alcaraz e Nadal em ação no 'Netflix Slam' (Foto: CHRIS UNGER / AFP)

E sejamos justos, não há NADA DE ERRADO nisso. Nadal construiu uma carreira incrível e sólida, e todos viram o sucesso que foi o evento do domingo passado, com a presença de estrelas do cinema e recordes de audiência. Ele merece. Se a despedida vier mesmo em 2024, que seja digna e com ótimas exibições. De acordo com o tamanho que tem (ou teve) para o circuito.