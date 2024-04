F1: Sainz vê condições para Ferrari alcançar Red Bull: ‘Mais uma ou duas atualizações’

Carlos Sainz já venceu uma corrida na temporada e busca brigar com a RBR (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/04/2024 - 09:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Sainz afirmou que a Ferrari pode evoluir e disputar mais vitórias contra a Red Bull na Fórmula 1. O espanhol acredita que o time de Maranello precise de “uma ou duas atualizações” para diminuir a diferença para os taurinos e poder brigar na pista pelos triunfos na temporada 2024.

Sainz saiu vitorioso do GP da Austrália, disputado no último dia 24 de março, quando Max Verstappen abandonou ainda na volta 3 em Melbourne por problemas no freio.

O triunfo de Sainz, acompanhado pela dobradinha com Charles Leclerc, levantou alguns questionamentos se a Ferrari poderia fazer frente à Red Bull no GP do Japão, realizado no último final de semana. Em Suzuka, os baseados em Milton Keynes apresentaram o desempenho e resultado das etapas anteriores: pole e vitória de Verstappen, com Sergio Pérez em segundo, com vantagem confortável para a Ferrari.

Apesar de ter cruzado a linha de chegada mais de 20s atrás do tricampeão mundial, Sainz vislumbra a Ferrari duelando contra a Red Bull ainda em 2024. A análise do espanhol é que a equipe italiana com “uma ou duas atualizações” pode tirar a desvantagem no início do segundo terço do campeonato, que seria o GP do Canadá, marcado entre os dias 7 e 9 de junho, em Montreal.

- Acho que terão vantagem no primeiro terço da temporada até termos uma ou duas atualizações para lutarmos contra eles de forma mais consistente - declarou.

No entanto, chegar no ritmo da Red Bull não significa que a Ferrari vai lutar pelo campeonato atual, pois a tendência é que, até lá, a equipe liderada por Christian Horner aumente ainda mais a margem que tem na tabela de pontos. O espanhol também relembrou o episódio de apendicite, que o fez perder o GP da Arábia Saudita e o colocou em desvantagem na classificação — atualmente é o quarto com 55 pontos, 22 a menos que Verstappen.

- Será um pouco tarde demais pela vantagem que eles terão no campeonato, talvez. Uma pena, porque também perdi uma corrida, o que pode custar o campeonato para nós. Estamos competindo com um GP a menos, mas vamos dar o nosso melhor. É meu último ano na Ferrari também, então não tenho nada a perder. Vamos tentar de tudo - disse.

Na opinião de Sainz, a Ferrari e ele só vão entrar de fato na disputa pelos títulos da Fórmula 1 em 2024 se alguns fatores não corriqueiros acontecerem, sobretudo o que ocorreu com a Red Bull na Austrália — na terceira etapa da temporada, os ferraristas fizeram todos os 44 pontos possíveis, enquanto os taurinos ficaram com somente 10, referentes ao quinto lugar de Pérez.

- Precisamos de mais (corridas como foi na) Austrália, mas não vejo a Red Bull cometendo aqueles erros com frequência - finalizou.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.