07/07/2024 - 15:20 • Silverstone (ENG)

Lewis Hamilton deu fim ao jejum de vitórias e triunfou no GP da Inglaterra na última vez correndo em casa com as cores da Mercedes. Toto Wolff, chefe do time e parceiro de Lewis durante a década de tanto sucesso do casamento, saiu emocionado da prova deste domingo (7) em Silverstone.

O chefe da Mercedes valorizou a volta por cima do piloto e definiu a vitória como “conto de fadas”. Lewis não triunfava desde a reta final da temporada 2021 e vai guiar a Ferrari em 2025.

— Fantástico. Não tinha como escrever uma despedida melhor nossa no GP da Inglaterra que isso. Foi ótimo. Lewis teve um período complicado recente, mas também pilotagens impecáveis em várias condições. Nosso último GP da Inglaterra juntos, foi como um conto de fadas, como deixamos o público britânico junto do piloto britânico de maior sucesso na história — disse à Sky Sports.

Pensando na continuidade do campeonato, Toto destacou a reação da Mercedes como um todo e apontou para o fato de que, mesmo com pista seca, o time liderou a corrida com George Russell e Hamilton.

— É realmente muito bom que a gente esteja reagindo, ficamos em primeiro e segundo por um bom tempo com a pista seca, parece realmente que estamos voltando — completou.

Em franca recuperação, a Mercedes chegou a 221 pontos, mas segue em um distante quarto lugar no Mundial de Construtores, 74 abaixo da McLaren.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.