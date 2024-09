Ex-MVP da NBA é dispensado de equipe

Derrick Rose foi eleito MVP pelo Chicago Bulls (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/09/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Derrick Rose, antigo MVP da NBA, não faz mais parte do elenco do Memphis Grizzlies. O jogador foi dispensado pela franquia na última terça-feira (24). A informação é de Shams Charania, do portal “The Athletic”.

“O Memphis Grizzlies está dispensando o armador Derrick Rose, confirmaram fontes da liga ao The Athletic na segunda-feira. Rose teve médias de 8,0 pontos, 3,3 assistências e 1,9 rebotes em 16,6 minutos por jogo para o Grizzlies durante sua única temporada em Memphis. Espera-se que Rose tome uma decisão sobre seu futuro na próxima semana, de acordo com uma fonte informada sobre seu pensamento”, informou o insider.

De acordo com a “ESPN”, o veterano de 35 anos pediu para deixar a franquia. Ele ainda não decidiu quais serão os próximos passos. Cabe lembrar que Rose considerou uma aposentadoria antes de assinar com o Grizzlies. Apesar disso, decidiu tentar atuar na franquia do Tennessee, mas atuou em apenas 24 jogos na última temporada 2023/24, com médias de 8,0 pontos, 1,9 rebotes e 3,2 assistências por noite. O atleta sofreu com dores no joelho, uma lesão no tendão e, mais tarde, uma lesão na região lombar.

O atleta começou a trajetória no Memphis Tigers. Apesar disso, foi selecionado pelo Chicago Bulls em 2008/09. Após oito temporadas em Chicago, foi negociado com o New York Knicks. A partir daí, Rose começou a transitar em várias franquias da NBA. O veterano passou por Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, New York Knicks e por fim, no Grizzlies.

Sua conquista de MVP da NBA veio em 2011, quando teve uma média de 25,4 pontos, 4,1 rebotes e 7,7 assistências pelo Bulls em 97 jogos.