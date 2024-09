Ex-campeão da NBA está treinando com o Golden State Warriors

Stephen Curry e Steve Kerr durante jogo do Golden State Warrios, pela NBA (Foto: Patrick Smith / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 24/09/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão da NBA pelo Denver Nuggets, Justin Holiday está em um período de treinamentos com o Golden State Warriors. O jogador vai participar do "training camp" e da pré-temporada, que começa no dia 4 de outubro. A informação é de Anthony Slater, do portal “The Athletic”. Além de Holiday, o insider também informou que Nassir Little também fará parte do elenco neste período.

- Como se tornou tradição em setembro, as instalações de treino do Golden State Warriors estão atualmente cheias de scrimmages de alta energia regularmente, misturando jogadores mais jovens e agentes livres veteranos ainda em busca de um convite para o acampamento. Justin Holiday e Nassir Little, disseram fontes da liga ao The Athletic, estão entre os vários alas experientes que passaram por San Francisco nas últimas semanas - escreveu Slater.

Holiday acumula 11 anos de carreira na NBA e, inclusive, chegou a defender o Golden State Warriors, na temporada 2014/15. No geral, acumula uma média de 8,0 pontos, 2,7 rebotes e 1,4 assistências em 680 jogos. Atualmente, ele está com 35 anos. A expectativa, caso se confirme a negociação, é que o armador chegue para ser um reserva de emergência, além de uma boa experiência para o vestiário da franquia.

A pré-temporada do Warriors começa no dia 5 de outubro, diante do Los Angeles Clippers. Além dos Clippers, os Dubs também vão enfrentar Sacramento Kings, Detroit Pistons e Los Angeles Lakers neste período que antecede a temporada da NBA.

Já a estreia oficial acontece no dia 23 mesmo mês, diante do Portland Trail Blazers, fora de casa.