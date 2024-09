Ex-atleta tetraplégico cobra valor milionário em processo contra adversário que o lesionou

Mike Glemser durante visita à antiga equipe (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador de hóquei no gelo Mike Glemser está processando o rival que o lesionou e deixou tetraplégico em 822 mil euros (cerca de R$5 milhões na cotação atual). A grave contusão aconteceu durante partida entre SC Riessersee e Starbulls Rosenheim, da terceira divisão alemã, em fevereiro de 2023. A informação é do jornal português "A Bola".

Durante o sexto minuto do jogo, um defensor do Riessersee, Jan-Niklas Pietsch, segurou Glemser, que caiu de cabeça contra as traves e fraturou a quarta e a quinta vértebras cervicais. O atacante foi submetido a diversas cirurgias, mas não conseguiu evitar a paralisia do pescoço para baixo.

Dentro do âmbito esportivo, Pietsch já foi punido severamente. O defensor foi castigado por má conduta e proibido de pisar em um ringue de hóquei no gelo.

Agora, no entanto, Glemser quer uma punição na Justiça formal. O ex-atleta entrou com uma ação legal no Tribunal Regional II de Munique. O valor de 822 mil euros compreende uma indenização de 650 mil somada às despesas do processo.