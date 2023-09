A Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, será palco da quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, marcada para ocorrer entre 14 e 17 de setembro. A competição faz parte da World Surf League Qualifying Series, divisão de acesso para o Challenger Series, e tem status QS 1000 para o ranking regional da WSL South America no masculino e feminino. As baterias contarão com transmissão pelo perfil da WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.