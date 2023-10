Eles disputarão o Top 50 PDH Cup, em Aosta, na Itália, competição Sub 14 e Sub 16 que conta com 50 dos melhores esquiadores alpinos não só da Itália, mas de vários países pelo mundo. O evento começa no dia 11 de dezembro no início da temporada de esqui na Europa que começa em outubro e vai até março de 2024.