O barco Bruschetta, de Ubatuba (SP), modelo J-24 com quatro títulos mundiais, conquistou, neste domingo, o bicampeonato do Mini Circuito de Ubatuba, disputado na cidade do Litoral Norte de São Paulo com sede no Ubatuba Iate Clube.

A equipe comandada por Evandro Csordas e pelo pentacampeão mundial, Maurício Santa Cruz, contou com Ricardo Delgado Júlio Falcão e Fabinho Kiss e venceu todas as três regatas na classe BRA-RGS do evento disputado neste sábado (2) e domingo (3).