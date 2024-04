Em uma partida acirrada, Minas vence Praia e leva a Superliga Feminina

Equipe se tornou tetracampeã da Superliga Feminina (Foto: Divulgação/CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 12:38 • Recife (PE)

O Gerdau Minas venceu o Praia Clube, por 3 sets a 1 (parciais: 23/25, 25/21, 16/25 e 21/25) e se tornou tetracampeão da Superliga Feminina de Vôlei, neste domingo (21), no Geraldão, em Recife. Com uma partida acirrada e eletrizante do início ao fim, a equipe da capital conquistou o campeonato nos detalhes.

As maiores pontuadoras da partida foram Yonkaira Peña, do Minas, com 23 pontos, destaque da partida e Sofya Kuneznetsova, do Praia, com 17.

🏐 COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro set foi bem agitado para as duas equipes, que duelaram bastante pela liderança do período. As jogadoras das extremidades, como o caso de Monique Pavão, Pri Daroit, Yonkaira Peña e Sofya Kuznetsova, fizeram uma boa movimentação em suas respectivas equipes e marcaram os primeiros pontos da partida. Logo ao final, o Minas conseguiu sair na frente e por pouco, o Praia não virou o jogo e encostou, no entanto, deu o time da capital, por 23 a 25.

Já no segundo set, continuamos com a mesma competitividade entre as equipes, só que dessa vez, o Praia começou na frente. Minas voltou a ficar na cola do time do interior, diminuindo a diferença para dois pontos e minutos depois, liderou o placar. E claro, a equipe de Uberlândia não deixou barato e correu atrás do prejuízo, empatando o jogo e ao final, fechando o período por 25 a 21.

O terceiro set foi no mesmo embalo, com intensidade e competitividade, já que a partida estava empatada. No entanto, o Gerdau conseguiu se sair melhor durante a partida e com ajuda de Peña, melhor pontuadora do set com 16 pontos, fechou o período com tranquilidade e uma boa distância, por 25 a 16.

No quarto set, Minas continuou saindo na frente, mesmo com Praia o perseguindo a cada segundo. Este momento foi um dos mais acirrados da partida, decidido por ponto a ponto. No entanto, o time da capital conseguiu vencer o último set (parcial: 25 a 21) e levou a Superliga Feminina 2023/24.

(Foto: Fernando Vieira Sá / BHFOTO)

🏐 O QUE VEM POR AÍ?

Enquanto as meninas estarão descansando, após uma longa temporada, os meninos irão terminar o campeonato ainda esta semana. A Superliga Masculina está na fase final e já temos um finalista, o Vôlei Renata.

O adversário será decidido em um jogo entre Sesi Bauru e Joinville Vôlei, a partida será realizada na segunda-feira (22), ás 18h30, com transmissão do sportv.