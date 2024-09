Dwyane Wade vai receber homenagem histórica do Miami Heat

Dwyane Wade marcou época na NBA e está entre os maiores ídolos da história do Miami Heat (Foto: Acervo Lance!)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 16/09/2024 - 11:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos grandes da NBA. O Miami Heat vai realizar uma grande homenagem para Dwyane Wade, um dos grandes ídolos da história recente da equipe. A franquia anunciou que vai inaugurar uma estátua do jogador em frente ao Kaseya Center, na Flórida.

Segundo informou o Heat, o monumento deve ficar pronto no dia 27 de outubro. Será o primeiro atleta na história da equipe a receber este tipo de honraria. Com a franquia, Wade conquistou a NBA em três oportunidades e acumulou mais de 800 jogos.

- Nosso GOAT da franquia está recebendo a maior honra do basquete. Esteja aqui quando a estátua de Dwyane Wade for oficialmente revelada - escreveu o Heat, em comunicado.

Um dia após a revelação acontecerá o duelo contra o Detroit Pistons. A ideia da diretoria é fazer uma grande série de homenagens para o astro. O evento deve ter também a presença de outros personagens históricos da franquia.

A estátua foi construída por Omri Amrany e Oscar León do Rotblatt Amrany Studio. São os mesmos criadores da estátua de Michael Jordan, em frente a casa do Chicago Bulls. Eles também fizeram o monumento de Kobe Bryant e sua filha, Gianna, que fica em frente a Crypto Arena, do Los Angeles Lakers.

Dwyane Wade foi campeão da NBA três vezes com o Miami Heat (Foto: AFP)

O Miami Heat estreia na próxima temporada da NBA no dia 23 de outubro, diante do Orlando Magic, no Kaseya Center. A franquia chega em busca de algo melhor do que foi 2023-24, quando a equipe acabou caindo para o Boston Celtics por 4 a 1 na primeira rodada dos playoffs.