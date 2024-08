Djokovic perde para zebra e é eliminado do US Open

Djokovic e Popyrin no US Open (Foto: ANGELA WEISS / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/08/2024 - 10:13 • Nova York (EUA)

Nova zebra no US Open! Depois da derrota de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic foi mais uma vítima das bruxarias do torneio em Nova York e foi eliminado, na madrugada deste sábado na terceira rodada do último Grand Slam do ano.

O sérvio atual campeão do torneio caiu diante do australiano Alexei Popyrin, cabeça de chave 28, por 3 sets a 1 com parciais de 6/4 6/4 2/6 6/4 após 3h19min de duração na lotada quadra central Arthur Ashe, a principal do complexo de Flushing Meadows.

Popyrin havia sido surpresa derrubando favoritos e conquistando o título do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, no começo do mês. Djokovic, por sua vez, defendia o troféu e vinha da inédita conquista da medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Ele queria ganhar seu 25º Slam para ser o maior vencedor da história entre homens e mulheres.

Alexei Popryrin comemorando a vitória no US Open

Popyrin havia perdido os três jogos anteriores contra dois deles este ano no Australian Open e Wimbledon em quatro sets e emplaca o primeiro triunfo sobre o sérvio. Agora irá encarar o americano Frances Tiafoe, que bateu o compatriota Ben Shelton.

A partida viu um Djokovic com aparentes problemas no saque. Ele massageou bastante a região do abdômen momentos antes da partida e cometeu 14 duplas-faltas ao longo do encontro, algo fora do comum para seu nível.. Popyrin conseguiu uma quebra de vantagem a cada set, viu Djokovic reagir e vibrar muito para vencer o terceiro. Nole teve chances de quebrar no começo do quarto set, não aproveitou e o australiano quebrou para fazer 4 a 2. Após games longos, Popyrin quebrou de novo e salvou um 0/40 no oitavo game, mas tomou a quebra e deixou Nole encostar. Popyrin não deixou mais uma chance escapar e definiu a vitória. Djokovic, apático, terminou o jogo com 49 erros não-forçados.