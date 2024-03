Dimitrov bate Zverev em jogão, acaba com jejum e volta ao top 10

Dimitrov vibra com a vitória (Foto: ATP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 23:14 • Miami (EUA)

O búlgaro Grigor Dimitrov, número 12 do mundo, manteve a boa forma após a grande vitória contra Carlos Alcaraz e assegurou vaga, na noite desta sexta-feira, na decisão do Masters 1000 de Miami.

O búlgaro acabou com um jejum de quase dez anos e sete derrotas seguidas para o alemão Alexander Zverev, quinto colocado, marcando 6/4, 6/7 e 6/4 após 2h36min de duração na quadra central do Hard Rock Stadium.

Dimitrov não vencia o rival desde o ATP 500 da Basileia, na Suíça, em outubro de 2014 e vai tentar voltar a ganhar um Masters 1000, algo que não ocorre desde agosto de 2017 quando venceu em Cincinnati, nos Estados Unidos. O experiente jogador de 32 anos jogará sua 20ª final e tentará o 10º título. Ele foi finalista no final do ano passado no Masters 1000 de Paris, na França.

Dimi também garante o retorno ao top 10, algo que não ocorre desde outubro de 2018. Ele foi número 3 do ranking mundial. Também irá devolver um jogador com o backhand de uma mão ao grupo dos dez melhores após um mês e meio.

Seu rival neste domingo na final será o embalado Jannik Sinner, terceiro colocado, que passou pelo russo Daniil Medvedev, quarto colocado, por contundentes 6/1 e 6/2 em 1h09min. Sinner lidera o retrospecto por 2 a 1 e tentará seu terceiro título no ano em quatro torneios disputados. Até o momento só perdeu na semifinal de Indian Wells para Alcaraz.

O jogo

Dimitrov foi superior no primeiro set, com uma quebra conseguiu a vitória mostrando toda sua confiança. No segundo set ele esteve a dois pontos da vitória com um 0/30 no décimo game, mas Zverev se safou, levou ao tie-break e no detalhe foi mais eficiente.

O jogo pegou fogo no terceiro set com belos pontos. Com um peixinho após bola que bateu na fita e desviou a trajetória, Dimitrov matou o ponto, conseguiu a quebra e levou o público ao delírio. Ele abriu 5 a 3 e fechou com erro do rival por 6/4.