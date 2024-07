Descubra por que Marcus D’Almeida é o ‘Gavião Arqueiro’ do Brasil

Marcus D'Almeida participará de sua segunda edição de Jogos Olímpicos (Fotos: World Archery / Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 16:11 • Rio de Janeiro

Marcus D'Almeida é uma espécie de super-herói do esporte. Assim como nos filmes da Marvel, o Gavião Arqueiro brasileiro, utiliza as flechas para derrotar os adversários. Em mais um episódio do Estrelas Nacionais, o Lance! te conta mais sobre o atleta olímpico do Tiro com Arco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atleta de 26 anos é uma das grandes referências do Tiro com Arco no mundo. Este protagonismo ainda tão jovem o colocou uma pressão enorme sobre sua carreira. Mas o atleta sempre correspondeu às expectativas - os feitos precoces são uma marca na carreira do atleta. Na disputa das Olimpíadas no Rio, em 2016, Marcus fez sua estreia no maior evento poliesportivo do mundo com 18 anos.

Na temporada de 2021, inclusive, Em 2021, Marcus foi vice-campeão mundial e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha na competição. De lá pra cá, o brasileiro está em ascensão na carreira. No ano passado, chegou a primeira colocação do ranking mundial em sua categoria. Além disso, foi nomeado o melhor atleta do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Marcus D'Almeida é atleta de Tiro com Arco (Foto: Divulgação/World Archery)

Para os Jogos Olímpicos de Paris, Marcus chega em um grande momento. O atleta foi medalha de bronze por equipes, no Pan-Americano de Santiago. Fora da última edição, em Tóquio, o brasileiro tem a chance de conquistar a medalha que falta em sua precoce, porém bela carreira no Tiro com Arco.