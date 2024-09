DeRozan crava que Raptors teria ganhado a NBA sem troca por Kawhi Leonard

DeMar DeRozan em ação durante os tempos de Toronto Raptors (Foto: Reprodução / Twitter)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 12/09/2024 - 16:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O ala-armador DeMar DeRozan passou nove temporadas no Toronto Raptors, mas deixou a equipe justamente antes da temporada em que foram campeões da NBA, em 2019. O atleta foi negociado com o San Antonio Spurs em troca pelo astro Kawhi Leonard, que liderou a franquia à conquista inédita. No entanto, durante o programa "First Take", exibido na última quarta-feira (11), DeRozan afirmou que também teria sido campeão com o time dos dinossauros caso não tivesse sido trocado.

- Não tenho dúvidas de que o mesmo resultado teria acontecido - cravou o ala.

Na opinião de DeRozan, o título dos Raptors teve mais relação com a ida de LeBron James do Cleveland Cavaliers para o Los Angeles Lakers do que com a chegada de Kawhi Leonard ao Raptors. A equipe canadense perdeu para o time do "King" nas três temporadas anteriores à conquista e, por isso, o ala não conseguiu alcançar as finais da NBA.

- Sim, nunca dá para desacreditar desses caras (ex-companheiros do Raptors), eles venceram, eles merecem. Eu finalmente cheguei a um ponto em que estava feliz por eles. Mas, com certeza, eu definitivamente me sinto assim. A única pessoa que não conseguimos vencer foi LeBron, foi exatamente o que aconteceu. E eu senti, fora do ano que tínhamos antes, só precisávamos de mais uma peça para empurrar por cima, e essa peça veio a ser LeBron indo para o Oeste. Não tive a oportunidade de ver o que teria acontecido, mas com a maior confiança dentro de mim, não tenho dúvidas de que o mesmo resultado teria acontecido - completou.

Sem a pedra no sapato LeBron James, o Raptors alcançou as finais de 2019 e enfrentou a poderosa equipe do Golden State Warriors, então atual bicampeã. A franquia da Califórnia, porém, perdeu Klay Thompson e Kevin Durant ao longo da série decisiva, facilitando a vida de Kawhi Leonard e companhia.

Após deixar a franquia canadense, DeRozan passou por Spurs e Bulls. Agora, o ala-armador acertou com o Sacramento Kings para a temporada 2024-25.