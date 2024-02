O Brasil não deixou barato respondeu pouco mais de dois minutos depois com o pênalti sofrido por Alisson, derrubado por Reza Amiri. Na cobrança, Alisson bateu com força no canto direito do goleiro e diminuiu para a Seleção. Após o gol, o Brasil pressionou e quase chegou ao empate com Catarino, que recebeu passe de letra de Zé Carlos e parou no goleiro iraniano.