Dallas espanta velho fantasma na NBA com a chegada de Klay Thompson

Klay Thompson deixou os Warriors após temporada em baixa (Foto: Thearon W. Henderson / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/07/2024 - 14:58 • Rio de Janeiro (RJ)

A recente contratação de Klay Thompson pelos Dallas Mavericks marca uma virada significativa para a franquia, que passou anos perseguindo estrelas no mercado de agentes livres com poucos sucessos relevantes. Muitas vezes, os alvos saíam do alcance do time de maneiras quase humilhantes, anunciando suas decisões em plataformas sociais ou listas finais que nem mencionavam Dallas. A assinatura de Thompson, no entanto, oferece uma nova esperança.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thompson, aos 34 anos, junta-se aos Mavericks com um contrato de três anos valendo $50 milhões, numa transação que também envolve o Charlotte Hornets e o Golden State Warriors – facilitando assim o espaço salarial necessário. Tal movimento traz para Dallas um jogador que, embora nem seja mais o ícone defensivo ou o pontuador que era, ainda representa um nome de peso.

➡️ Draymond Green se manifesta sobre Curry e Thompson

Antes mesmo da chegada de Thompson, os nomes mais significativos aterrissados pelos Mavericks através de aquisições diretas (sem trocas envolvidas) eram Chandler Parsons, Shawn Marion ou Monta Ellis. Mesmo com essas aquisições, o time lutou para atrair grandes estrelas em um mercado que jamais foi considerado glamouroso. Dallas sempre foi visto mais como um mercado de trabalho árduo e astúcia em quadra, algo evidenciado durante os últimos anos da carreira de Dirk Nowitzki.

Thompson traz um histórico de excelência, especialmente em seu desempenho de três pontos – fundamentais em jogos de alta pressão. Nos últimos dois anos, ele manteve uma média de quase 20 pontos por jogo, acertando 40% de suas tentativas de arremessos de três pontos. Sua chegada promete um impacto significativo na dinâmica ofensiva dos Mavericks, provavelmente trazendo uma perspectiva diferente da abordagem centrada em Luka Doncic e Kyrie Irving.

A equipe pode esperar ver algumas mudanças táticas para maximizar o talento de Thompson. Sua habilidade em arremessos após receber a bola sem driblar (spot-up shooting) é um recurso que pode complementar muito bem o jogo ofensivo já estabelecido de Dallas. Além disso, sua capacidade de aliviar a carga de trabalho de Doncic e Irving, poderá ser crucial ao longo da intensa temporada da NBA.

(Foto: Kevin C. Cox / AFP)

Embora haja preocupações sobre a defesa de Thompson, que tem decaído nos últimos anos, a equipe de treinamento de Dallas pode estar desenvolvendo formas de integrar o veterano de modo que ele também contribua na defensiva. A chegada de novos jogadores focados em defesa, como Naji Marshall e Quentin Grimes, também deve ajudar a balancear as coisas.

Em suma, a adição de Klay Thompson aos Dallas Mavericks não é apenas uma medida para melhoria imediata, mas um sinal claro de uma nova era na mentalidade da franquia. Ao adicionar veteranos valiosos como Thompson, Dallas mostra não apenas seu desejo de competir no mais alto nível, mas também de proporcionar um ambiente familiar e de sucesso contínuo. Agora resta ver como essa nova peça irá integrar-se ao complexo quebra-cabeça da NBA.