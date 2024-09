Comitê Olímpico Internacional anuncia candidatos a presidência

Sede do Comitê Olimpíco Internacional em Laussane, Suíça. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







16/09/2024

Nesta segunda-feira (16), foram anunciados para a eleição sete canditados a presidência do Comitê Olímpico Internacional, que será disputada entre os dias 18 e 21 de março de 2025 na Grécia. Thomas Bach, atual presidente do COI, deixrá o cargo após 12 anos.

A disputa pelo comando do Comitê conta com campeões olímpicos, dirigentes de federações internacionais e outros membros do COI. Os concorrentes devem aprensetar seus progrmas em janeiro de 2025 em Lausanne, na Suiça. Confira os candidatos abaixo:

Kirsty Coventry, do Zimbábue é a unica mulher na disputa. Ela tenta ser a primeira mulher a presidir o Comitê Olimpíco Internacional em mais de 130 anos de história. Nadadora, Coventry foi campeã olímpica em Atenas 2004 e Pequim 2008 nos 200m costas. Hoje, aos 41 anos, ela é membro do Conselho Executivo do COI

Entre os candidatos, estão presidentes de federações internacionais. O britânico Sebastian Coe, bicampeão olímpico nos 1500m, é o atual presidente da World Athletics. Lord Coe também foi presidente do foi o Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Johan Eliasch, inglês de 62 anos, presidente da Federação Internacional de Ski (FIS), também está na disputa. Além dos britânicos, também estão na disputa: o japonês Morinari Watanabe, de 65 anos e líder da World Gymnastics desde 2018; e o francês David Lappartient, que preside a União Cliclista Internacional.

Juan Antonio Samaranch Jr., espanhol de 64 anos, vice-presidente da União Internacional de Pentatlo Moderno e o príncipe Feisal al Hussein, da Jordânia tambérm concorrem ao comando do Comitê Olímpico Internacional.

Thomas Bach, campeão olímpico da esgrina em Montreal 1976 e atual presidente do COI, deixará o comando da entidade após 12 anos. Ele foi eleito em 2013 para oito anos de mandato e reeleito em 2021 para mais quatro ano. Segundo a Carta Olímpica, o alemão não tem direito a um terceiro mandato. Os Jogos Olímpicos de Paris foram os últimos de Bach na presidência do Comitê.