Publicada em 08/06/2024 - 10:36 • Fukuoka (JAP)

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino venceu a líder Polônia por 3 sets a 1 (25/21, 25/17, 21/25 e 25/23), na madrugada deste sábado (8), pelo último jogo da Semana 2 da Liga das Nações, em Fukuoka, no Japão.

O destaque da vitória foram os bons bloqueios brasileiros que pararam o ataque polonês. Yoandy Leal (22 pontos), Alan Souza (19) e Flávio Gualberto (11) foram os maiores pontuadores do Brasil na partida.

🏐 COMO FOI A PARTIDA?

Sem repetir a escalação utilizada no duelo anterior, Bernardinho iniciou com Cachopa, Alan, Leal, Maurício Borges, Lucão, Flávio e Thales (L).

Os jogadores brasileiros entraram em quadra com uma faixa preta no braço direito, em sinal de luto pela morte do campeão olímpico Pampa. Os brasileiros tiveram um início avassalador e o Brasil conseguiu segurar o forte ataque da Polônia no começo do jogo. Na primeira metade, as duas equipes começaram a trocar pontos, mas os brasileiros conseguiram segurar a vantagem e fecharam por 25 a 21.

Na parcial seguinte, o Brasil não deu chances para a Polônia e largou à frente no placar logo no primeiro ponto, sem deixar os poloneses virarem o parcial em nenhum momento e assim, fecharam o set por 25 a 17.

Os poloneses conseguiram encontra o seu ritmo na partida no terceiro set, onde as equipes disputaram ponto a ponto, tendo diversos empates na partida. O Brasil até tentou responder, mas o grande destaque ofensivo, o ponteiro Bartosz Kurek, liderou a equipe em pontos na parcial. Assim, a Polônia venceu por 21 a 25.

A emoção ficou para o quarto set, onde a Seleção Brasileira começou bem e saiu à frente no placar em 10 a 6. A diferença chegou a aumentar para 18 a 11, e tudo indicava que seria uma vitória tranquila para o Brasil. Entretanto, os poloneses não deixaram barato e conseguiram empatar por 22 a 22. Os brasileiros voltaram à liderança e não desperdiçou o único match-point que teve. Alan explorou bem o bloqueio adversário e fechou a vitória brasileira por 25 a 23, 3 sets a 1 na partida.

(Foto: Volleyball World)

🤔 O QUE VEM POR AÍ?

Com o triunfo, o Brasil alcança momentaneamente a quarta colocação na VNL. A Seleção volta a jogar daqui há dez dias, na cidade de Manila, nas Filipinas, sede da terceira semana da Liga das Nações Masculina, contra a Holanda.