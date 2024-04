Com reação impressionante, Bia Haddad vence na madrugada em Charleston

Bia Haddad em Charleston, nos Estados Unidos (Foto: Credit Open Charleston Open)







Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 04/04/2024 - 10:45 • Charleston (Estados Unidos)

Bia Haddad Maia estreou com vitória por 2 sets a 0 na madrugada desta quinta-feira (04). A partida contra Caroline Dolehide aconteceu depois de aguardar várias horas por conta do dia chuvoso em Charleston, nos Estados Unidos.

A brasileira entrou em quadra às 23h locais, 00h no horário de Brasília, na quadra central - a partida estava prevista para às 14h no horário dos Estados Unidos. Bia superou a americana Caroline Dolehide, 47ª colocada, por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 7/5 após 1h40min de duração.

A paulistana teve uma incrível reação no segundo set, quando perdia por 5 a 2, com duas quebras, fazendo cinco games consecutivos e rompendo três vezes o saque da oponente. No primeiro set, a brasileira quebrou duas vezes seguidas e venceu com mais conforto.

- Não é fácil para todo mundo. Às vezes nos preparamos para jogar às 11h e terminamos depois da Meia-Noite. Acontece com todas. Precisamos fazer nosso melhor, ficarmos acordadas (risos) com a energia. É parte de nossas vidas, precisamos nos adaptar por toda semana não só do saibro para grama ou quadra dura, mas sim as condições. Me sinto bem aqui, amo a cidade e espero ficar o máximo possível - disse a tensita brasileira.

Bia Haddad Maia está nas oitavas de final no Aberto de Charleston (Foto: David Gray/AFP)

Bia Haddad vai buscar a vaga nas quartas de final, nesta quinta-feira (04), contra a nona favorita, a russa Veronika Kudermetova, 19ª colocad. O confronto está previsto para 17h, no horário de Brasília e acontecerá na quadra Althea Gibson. Será o segundo encontro entre elas. Bia perdeu em 2022 em Tóquio, no Japão.