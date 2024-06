Augusto Akio no STU Nacional (Foto: Julio Detefon/STU)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais atletas se classificaram para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesses últimos dias. Na sexta-feira (22), nomes do skate foram confirmados para representar o Brasil na competição: Pedro Barros, Luigi Cini, Augusto Akio, Raicca Ventura e Dora Varella (na modalidade park), Kelvin Hoefler e Giovanni Vianna no street, além de Pâmela Rosa e Gabi Mazetto (ambas no estilo street, que se juntam à Rayssa Leal).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os brasileiros conquistaram a vaga após os resultados preliminares no Torneio Qualificatório de Budapeste, na Hungria. A competição, que vai até domingo (23), é a última oportunidade para os atletas pontuarem no ranking mundial, parâmetro para a definição das vagas.

(Foto: Divulgação / WS)

Para confirmar a presença nos Jogos, os skatistas precisam estar entre os 20 primeiros colocados no ranking mundial da World Skate (federação internacional). O Brasil pode classificar no máximo 12 skatistas (três em cada modalidade/gênero).

O skate street em Paris será entre os dias 27 e 28 de julho, e a modalidade park ocorrerá nos dias 6 e 7 de agosto. Na estreia em Tóquio, o Brasil se destacou ao faturar três medalhas de prata com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler (ambos no estilo street) e Pedro Barros no skate park.