Bastante concorrido, o evento movimentará pela segunda vez a capital carioca, no final de novembro (25), e tem últimas vagas disponíveis no site https://uphillmarathon.com.br/corcovado-23/. No ano anterior, com largada das provas no pôr do sol e término na escadaria do Cristo Redentor, a etapa mobilizou mais de 2 mil atletas nas distâncias de 8k e 21k dentro do Parque Nacional da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo.