Com medalhista olímpico, SLS fará último evento antes das Olimpíadas de Paris

Yuto Horigome foi medalhista de outo nas Olimpíadas de Tóquio (Foto: Andreas Solaro / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 16:34 • Rio de Janeiro (RJ)

A Street League Skateboarding (SLS) anunciou os skatistas que participarão da segunda edição do SLS APEX, modelo de competição condensado apenas com manobras individuais. A pista desta vez é inspirada nos degraus da Biblioteca de Los Angeles, um local de skate icônico que muitos fãs reconhecerão. O evento ocorre neste sábado (25) e as finais serão exibidas pelo SporTV 2 na segunda-feira (27), a partir das 16h30.

Entre os homens, destaca-se a presença de Yuto Horigome, medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e vencedor do primeiro SLS APEX, realizado em maio. Lucas Rabelo, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, é o único brasileiro na disputa, que terá ainda Nyjah Huston, seis vezes campeão do SLS Super Crown, Dashawn Jordan, Daiki Ikeda, Chris Joslin, Louie Lopez e Antonio Durao.

A disputa feminina contará com a presença de skatistas que tem se destacado nas etapas regulares da SLS, como Paige Heyn e Aoi Uemura, além da veterana Mariah Duran e da promessa da nova geração, Shiloh Catori.

A pista de skate projetada para o evento SLS APEX de Las Vegas (Foto: Divulgação / SLS)

Os atletas terão sete oportunidades de manobras, com as três maiores notas sendo computadas para a nota final, sendo que as manobras realizadas com sucesso não podem ser repetidas. Com aspirações olímpicas em jogo, estes skatistas terão a oportunidade de testar manobras e mostrar truques diferentes.

A primeira edição do novo formato de evento da Street League Skateboarding foi realizada no dia 30 de março e teve sua pista inspirada na escadaria da Beverly Hills High 9, local clássico da cena de skate californiana.