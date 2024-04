Com grande atuação de Josh Hart, Knicks vence 76ers

Knicks abrem 1 a 0 na série contra os 76ers (Foto: Jesse D. Garrabrant/ AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 22:08 • Nova Iorque (EUA)

O New York Knicks venceu o Philadelphia 76ers, por pelo primeiro jogo dos playoffs da NBA 2023/24, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, Estados Unidos. Em uma partida equilibrada no início, o time da cidade de Nova Iorque não se intimidou e levou a partida.

Os maiores pontuadores da partida foram Tyrese Maxey com 29 pontos, do 76ers e Josh Hart, um dos destaques do Knicks no final da partida, 17 pontos.

Os primeiros dois períodos foram bem competitivos para ambas equipes, com diferença mínimas de pontos, principalmente quando Joel Embiid ficava fora da quadra, onde o Knicks aproveitava para realizar seus ataques.

E falando no camisa 21 do Philadelphia, o jogador fez uma jogada incrível no final do segundo quarto. O camaronês fez uma "ponte aérea" para si mesmo e logo em seguida, sentiu a perna. No entanto, conseguiu voltar ao jogo.

Nos dois últimos quartos, tivemos uma reação do 76ers, vindo melhor nas jogadas e atrapalhando a defesa do Knicks. No entanto, o time de Nova Iorque não se intimidou e conseguiu empatar o jogo, que tinha uma diferença de três pontos.

E ao final da partida, o Knicks conseguiram se infiltrar na defesa de Philadelphia e se manteve na liderança a partir do finalzinho do quarto período, e assim, vencendo a partida e abrindo 1 a 0 na série.

O próximo jogo entre as duas equipes será na segunda-feira (22), no Madison Square Garden, novamente os Knicks jogarão em casa, às 20h30 (Horário de Brasília).