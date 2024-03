Com a temporada regular terminando, quais calouros estão brilhando na NBA?

Victor Wembanyama e Chet Holmgren estão entre os principais calouros da temporada (Foto: BRIEN AHO / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/03/2024 - 10:33 • Rio de Janeiro (RJ)

A NBA está na sua fase crucial e, enquanto os holofotes estão voltados para a disputa acirrada dos playoffs, um grupo seleto de novatos também tem chamado a atenção por suas performances notáveis. Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, lidera essa lista com um desempenho que o torna um forte candidato ao Prêmio de Defensor do Ano.

Mas, não apenas Wembanyama, outros jovens talentos como Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, e Brandon Miller, do Charlotte Hornets, têm dado o que falar. Com a lesão de Karl-Anthony Towns, o cenário da Conferência Oeste se tornou ainda mais imprevisível, e o Thunder emerge como um potencial favorito, muito por conta da consistência de Holmgren.

Outra história inspiradora é a de Brandon Miller, que está a caminho de quebrar o recorde de mais cestas de três pontos para um calouro, um feito memorável que promete animar os fãs. No topo do ranking, Victor Wembanyama segue impressionando a todos. Sob a gestão cuidadosa de minutos por parte do técnico Gregg Popovich, Wembanyama não apenas lidera a liga em tocos, mas também alcançou uma média impressionante de pontos e rebotes por jogo.

Tal feito coloca o francês na companhia de lendas como Alonzo Mourning e David Robinson, que também alcançaram marcos semelhantes em suas temporadas de estreia. Chet Holmgren encontrou no Thunder a oportunidade perfeita para brilhar.

Após uma lesão que o afastou das quadras, Holmgren retornou com desempenhos consistentes, complementando a estratégia de jogo de sua equipe e tornando-se um pilar para as aspirações ao título da NBA. Junto com Shai Gilgeous-Alexander, Holmgren tem se mostrado uma força formidável, prometendo um futuro brilhante para o Thunder.

Apesar de uma temporada desafiadora para o Charlotte Hornets, Brandon Miller surge como um farol de esperança. Com uma pontaria afiada nas bolas de três, Miller está perto de superar o recorde anterior estabelecido por Keegan Murray. Seu desempenho não apenas ilumina esperanças para os fãs dos Hornets, mas também destaca seu potencial de se tornar uma estrela na liga.

OUTROS CALOUROS EM DESTAQUE

Além dos já mencionados, outros novatos como Keyonte George (Utah Jazz) e Scoot Henderson (Portland Trail Blazers) têm mostrado sua valia, contribuindo significativamente para suas equipes. Cada um com suas histórias únicas e desafios superados, esses jovens atletas estão moldando o futuro da NBA com suas jogadas espetaculares e recordes recém-estabelecidos.

Enquanto a temporada 2023-2024 se aproxima do seu final, a contribuição desses calouros não apenas enriquece o presente, mas também projeta um futuro emocionante para a liga. Apenas o tempo dirá até onde essas novas estrelas poderão chegar, mas uma coisa é certa: a NBA está em boas mãos.

Com um mês restante para o término da temporada regular, a expectativa em torno desses novatos e suas capacidades de influenciar os resultados de suas equipes só cresce. Observadores e fãs estão ansiosos para ver quais recordes serão quebrados e quais novas estrelas emergirão nesse cenário dinâmico e competitivo. Afinal, na NBA, o futuro é agora.