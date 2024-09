Charles Leclerc bate Ferrari Purosangue avaliada em R$ 7,4 milhões em Mônaco

Charles Leclerc em Monza, na Itália (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Charles Leclerc se envolveu em um acidente nesta sexta-feira (6). O piloto da de Fórmula 1 bateu sua Ferrari Purosangue (vendida no Brasil por mais de R$ 7 milhões), em uma rua em Mônaco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No vídeo, mostra que Leclerc acaba não freando o SUV na cor prata durante a curva e bate levemente na traseira do veículo da frente. Em seguida, ele indica para o motorista do carro para encostar em um lugar próximo.

Leclerc se envolve em acidente com Ferrari (Foto: Reprodução)

O incidente aconteceu na sua cidade natal, na famosa curva que faz parte do traçado do GP da F1, chamada de Hairpin — que siginifica grampo de cabelo, em português, é como se costuma chamar esses contornos mais fechados de 180º no automobilismo — Fairmont ou Loews. Esta é considerada uma das curvas mais lentas de todo o calendário.

Leclerc foi o vencedor da última corrida, em Monza, na Itália, casa da Ferrari. Atualmente o piloto ocupa a terceira posição do campeonato de pilotos.