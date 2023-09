"A CBVela precisa ficar mais próxima da Vela de Oceano, ela é a maior classe do país tanto em número de embarcações como em velejadores. Não adianta uma Confederação Brasileira de Vela estar de costas para isso . A aquisição do barco vai permitir que a gente ocupe três funções muito importantes, primeiro a divulgação de Vela de Oceano nas competições levando convidados , formadores de opinião para velejar, a segunda a de formar tripulantes principalmente de projetos sociais para que participe e aprenda a utilizar o barco e a terceira a de desenvolver o alto rendimento, criando profissionais, trazendo velejadores da Vela Jovem . A Vela de Oceano é a mais profissional do mundo inteiro e o Brasil precisa seguir essa linha", seguiu Marco Aurélio.