O Fight Music Show, evento que tem a luta entre Popó e Kleber Bambam no card principal, conquistou o coração do público. Todos os ingressos foram comercializados, expectativa é de que cinco mil pessoas compareçam para acompanhar o “show”. Realizado na zona sul da cidade de São Paulo, o evento conta com a presença de famosos como Esquiva Falcão e Danilo Gentili, além de influenciadores digitais.