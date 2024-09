Governo de São Paulo homenageia delegação paralímpica e altera nome da estação de metrô

(Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP)







Publicada em 18/09/2024 - 19:12 • São Paulo (SP)

Depois de baterem recordes nas Paralimpíadas, os atletas da delegação brasileira foram homenageados em São Paulo. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, assinou nesta quarta-feira (18) um decreto que renomeia a estação Jabaquara da Linha 1-Azul do metrô para Jabaquara – Comitê Paralímpico Brasileiro. O evento ocorreu em cerimônia de recepção à delegação brasileira e aos atletas do Time SP que representaram o país nos Jogos Paralímpicos Paris 2024.

- Hoje é o dia de recebê-los, de abraçá-los e de dizer: muito obrigado por tudo o que vocês fizeram e fazem pelo esporte, por São Paulo e pelo Brasil. Cabe a nós facilitar todo esse trabalho desenvolvido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, realizar os investimentos necessários e manter o Governo sempre pronto para ajudar - afirmou Tarcísio.

- E esse ato que fizemos hoje com o decreto que denomina a estação Jabaquara – Comitê Paralímpico Brasileiro é apenas uma singela homenagem diante da inspiração que todos vocês nos trazem como exemplo. Vocês nos motivam e nos mostram que temos uma porta infinita no que diz respeito à inclusão - acrescentou o governador.

Entre os atletas da delegação brasileira, estiveram no ato do Palácio dos Bandeirantes os esportistas do Time SP, iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que conquistaram 35 medalhas nas Paralimpíadas, sendo 10 ouro, 10 prata e 15 de bronze.

A renomeação da estação Jabaquara é um reconhecimento da parceria entre o CPB e o Governo de SP na gestão do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), equipamento da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Recentemente, o contrato de gestão do centro foi prorrogado por mais 35 anos. O local é usado pelo Time SP, que conta com 149 atletas em 16 modalidades diferentes.

(Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP)

A ação de renomear a estação conta com apoio de outras secretarias do Estado. Com a oficialização do novo nome, o Metrô iniciou o processo de atualização da comunicação visual da estação, que inclui placas, mapas e avisos sonoros nas estações e nos trens. Ao todo, cerca de 14 mil peças serão alteradas ao longo da linha, com as primeiras 20 já instaladas na estação Jabaquara. A substituição do nome também ocorrerá gradualmente em todas as menções à estação nas linhas do Metrô.

- O novo nome da estação Jabaquara em homenagem aos nossos valorosos atletas paralímpicos brasileiros é motivo de orgulho para nós. A mudança evidencia o esporte como uma ferramenta de inclusão, ao mesmo tempo, em que facilita o acesso dos atletas e de toda a comunidade ao Centro Paralímpico - afirma Marco Antonio Assalve, Secretário dos Transportes Metropolitanos.