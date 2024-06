Carlos Sainz possui futuro incerto na Fórmula 1 (Foto: Clive Rose / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/06/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Em conversa com os repórteres presentes no circuito Gilles Villeneuve, no Canadá, Carlos Sainz desmentiu os boatos de que já teria assinado contrato com alguma equipe para os próximos anos. O piloto espanhol está em Montreal para os treinos prévios para o GP do Canadá, a nona corrida da Fórmula 1 na temporada.

Na manhã desta quinta-feira (6), alguns veículos de imprensa divulgaram a notícia de que o #55 já teria se acertado com Williams ou Sauber para competir a partir da temporada 2025, e que o acordo seria divulgado antes mesmo do GP da Espanha, próxima etapa do calendário. O boato ainda afirmava que apesar da chegada da Audi à classe rainha para assumir o controle das operações da esquadra de Hinwil daqui a dois anos, o time comandado por James Vowles era o favorito na disputa pelo madrilenho.

Nada contente com os rumores, Sainz fez questão de colocar um ponto final na questão durante as entrevistas desta tarde em Montreal. Carlos garantiu que não há "nada fechado" sobre seu futuro na Fórmula 1.

- Meses atrás disseram que eu tinha assinado com a Mercedes ou Red Bull, e isso, agora, obviamente não vai acontecer. Agora as pessoas falam que assinei com a Williams e eu tenho de rir porque ninguém vai ser punido por falar isso. Quando tiver algo para anunciar, vocês serão os primeiros a saber, vou falar abertamente - disse, o piloto da Ferrari.

Das equipes de ponta, apenas a Mercedes ainda possui uma vaga em aberto, embora Andrea Kimi Antonelli seja o favorito para assumir o assento ao lado de George Russell, após a saída de Lewis Hamilton. Além das Flechas de Prata, Haas, Alpine, Sauber, Williams e RB (Visa Cash App RB) ainda estão com pelo menos um lugar disponível. Sem dar qualquer pista, Sainz disse que está avaliando as propostas.

- Todas as opções que tenho na mesa são boas. Estou feliz e orgulhoso de poder escolher meu futuro na F1, não acho que muitos pilotos tenham a oportunidade de escolher onde vão correr nos próximos dois ou três anos. Com quem falei, me sinto amado e isso me deixa otimista para o futuro - completou.

Após ver o colega de Ferrari subir no degrau mais alto do pódio no GP de Mônaco, o espanhol sabe que terá dificuldades no Canadá, mas o piloto terá a oportunidade de conquistar a segunda vitória da temporada no próximo domingo. Sainz venceu o GP da Austrália, em março deste ano.

Na sexta-feira (7), o TL1 está marcado para as 14h30 (Horário de Brasília), enquanto o TL2 encerra o dia às 18h. No sábado (8), o TL3 abre as atividades às 13h30, ao passo que a classificação está marcada para as 17h. Por fim, a largada está marcada para as 15h do domingo (9).