Bronze nas Olimpíadas de Paris, Musetti é confirmado no Rio Open

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 21/08/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais um nome de peso se junta ao estrelado line-up da 11ª edição do Rio Open. O italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 e número 18 do mundo, está confirmado no ATP 500 carioca de 2025. Esta será a terceira participação do jogador na competição.

Com apenas 22 anos, Musetti se tornou um dos principais nomes do circuito da ATP com o seu estilo de jogo eclético. Ex-número 1 do mundo no juvenil, o italiano teve uma rápida ascensão no ranking e entrou no top 200 já no segundo ano como profissional. Em 2022, Musetti conquistou os títulos do ATP 250 de Napoli e o ATP 500 de Hamburgo. Além disso, no ano seguinte atingiu o seu melhor ranking da carreira, o de 15º colocado.

O tenista vive grande fase. Musetti foi finalista no ATP 250 de Umag e no ATP 500 de Queen's, além de semifinalista em Wimbledon. A mais recente conquista, porém, foi nos Jogos Olímpicos de Paris, onde levou a medalha de bronze para a Itália ao derrotar nomes como Gael Monfils, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime no caminho.

- Estou muito animado em voltar ao Rio de Janeiro. Joguei no Rio Open pela primeira vez alguns anos atrás e foi incrível, pude conhecer um pouco da cidade e finalmente ir ao Brasil. Estou muito contente em poder voltar e espero contar com o apoio da torcida, seja em quadra, de casa ou nas redes sociais. Vejo vocês em 2025 - disse o italiano, que deixou um recado especial para os fãs brasileiros.

Musetti se junta ao estrelado line-up do Rio Open 2025, que também conta com Holger Rune e Alexander Zverev entre os confirmados. Os tenistas fazem parte da vistosa galeria de grandes nomes do tênis internacional na história do Rio Open, assim como Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, Casper Ruud, Arthur Fils, Cameron Norrie, John Isner, Marin Cilic, Fabio Fognini, Gael Monfils, Matteo Berrettini, Felix Auger-Aliassime e outros.