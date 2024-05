Brasileiro faz história e chega a 50 títulos no Beach Tennis

Vini Font, de azul, à esquerda, Daniel Barra, ao centro, e Miguel Peres, à direita (Foto: Daniel braga @xfotofotografia)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 10:45 • Ubá (MG)

O brasileiro Vinicius Font, de 39 anos, fez história no inédito torneio de Beach Tennis BT 200, em Ubá (MG), ao levantar o seu 50º título internacional ITF da carreira. O carioca, tetracampeão mundial pelo Brasil em 2013, 2018, 2019 e 2021, primeiro não-italiano a alcançar o topo do ranking e único brasileiro a obter esse feito, faturou o troféu ao lado do paranaense Miguel Peres em uma final emocionante. A dupla salvou um match-point no segundo set para vencer por 4/6, 7/6 (7/5) e 10/2 a dupla David Abdanur e Maurício Mola em jogo com quase duas horas de duração.

Vini Font se tornou o primeiro brasileiro a obter 50 títulos do circuito mundial no masculino. Ele acaba com o jejum que durou quase dois anos. Sua última conquista havia sido no Pan-Americano de 2022, ao lado de André Baran.

- Queria agradecer de coração a todo mundo que me apoia. Um título desses renova as energias. Eu sempre acreditei no meu potencial, mas tive algumas lesões, estava por baixo, mas minha família e patrocinadores seguiram acreditando em mim. Isso serve para mostrar para todo mundo que tinha falado que tinha me aposentado, que eu acho que ainda tenho um tempo pra jogar, amo o que eu faço e ainda tenho direito de sonhar e seguir trabalhando pelo que eu sonho - disse Font.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O título no feminino ficou com as favoritas, Julia Nogueira e Isadora Simões. Elas fizeram uma campanha quase perfeita, sem perder um set sequer durante a competição, que teve premiação de US$ 15 mil (R$ 77 mil) e ofereceu 235 pontos no ranking mundial.

- Estou muito emocionada. Tentando não chorar. Já chorei muitas vezes em algumas vitórias, mas essa está sendo muito especial pra mim. Sempre sonhei em ganhar um BT200. Eu já tinha chegado três vezes na final e perdido as três decisões. E isso estava engasgado. Estou mais feliz ainda por estar conquistando meu primeiro BT200 ao lado desse fenômeno que é a Ju. Além de uma baita jogadora e atleta, é uma amiga minha de muitos anos. Então para mim é só emoção - comemorou Isadora, que chegou, em Ubá, ao seu oitavo troféu na carreira.