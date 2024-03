Brasileiro é demitido do UFC após ato inusitado em sua luta de estreia

Igor Severino foi campeão do peso-mosca no evento Jungle Gight (Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 24/03/2024

Igor Severino foi demitido do UFC após morder o adversário em sua luta de estreia no evento, realizada neste sábado (23). O atleta cometeu a infração contra outro brasileiro, André "Mascote". Igor foi desclassificado e perdeu o combate por conta do golpe ilegal. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista americano Kevin Iole.

De acordo com Iole, o presidente do UF, Dana White, enviou uma mensagem para Severino, informando sobre o desligamento.

- Se você se frustrar e quiser sair da luta, há muitas formas de fazê-lo, mas a pior coisa que você pode fazer é morder seu adversário. Agora, você é cortado e perde a maior oportunidade da sua vida. Sem mencionar que ele vai ter problemas sérios com a Comissão Atlética de Nevada - escreveu Dana White, segundo o jornalista.

Igor Severino fez sua trajetória no MMA no evento Jungle Fight, do qual foi campeão na categoria peso-mosca, inclusive. A oportunidade no Ultimate surgiu após vencer Jonatha Silva, no Contender Series, em setembro. O paraense estava invicto até então, com oito vitórias na carreira.

Igor Severino foi demitido do UFC após golpe ilegal na sua luta de estreia (Foto: Reprodução / Instagram)

Por outro lado, André Mascote saiu com um bom lucro, apesar da mordida. Além de vencer o combate, o lutador receberá um bônus de R$ 250 mil reais. Segundo seu empresário, Dana White decidiu premiá-lo por ter sofrido a mordida. Mascote também fazia sua estreia na organização - ele alcançou sua oitava vitória na carreira.

André "Mascote" foi mordido por Igor Severino durante luta no UFC (Foto: Divulgação / UFC)